Disponibile sulle piattaforme digitali “Mi chiedo perché”, il primo singolo dell’artista romano Kevin Peci (Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi è Disponibile su tutte le piattaforme digitali “Mi chiedo perché”, il primo singolo dell’artista romano Kevin Peci. Un viaggio dentro i sentimenti è quello che l’artista riscopre attraversando suoni e parole che compongono la sua musica, quella stessa per cui dichiara il suo amore, fatta di alti e bassi come ogni relazione, curandola e nutrendola ogni giorno. “Mi chiedo perché” l’artista la racconta così: ”Questo brano rappresenta per me il punto di partenza. Una parte importante del mio vissuto, una vera e propria dedica alla musica con tutto l’amore che ho.” – continua – “Assaporandola e vivendola in modo sereno, cercando di dar valore alle cose ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Da oggi èsu tutte le“Mi”, il. Un viaggio dentro i sentimenti è quello che l’artista riscopre attraversando suoni e parole che compongono la sua musica, quella stessa per cui dichiara il suo amore, fatta di alti e bassi come ogni relazione, curandola e nutrendola ogni giorno. “Mi” l’artista la racconta così: ”Questo brano rappresenta per me il punto di partenza. Una parte importante del mio vissuto, una vera e propria dedica alla musica con tutto l’amore che ho.” – continua – “Assaporandola e vivendola in modo sereno, cercando di dar valore alle cose ...

Advertising

superm_ITA : #wedo è disponibile su spotify e sulle vostre piattaforme streaming preferite! ? #WEDOXSUPERM #PRUXSUPERM… - elipascucci : @Antonio_LG Colleghi dicono che è perché linee guida italiane erano (fino a 1 mese fa') di non fare AZ ad anziani (… - Ivan200001 : IV pt «Sostanza di cose sperate. Voci e storie dal processo 7 aprile». T. Negri sul lavoro in fabbrica; Virno sulle… - Mirko79045720 : RT @WeCinema: Il destino del mondo è in bilico: due leggende si scontrano in una spettacolare battaglia senza precedenti. Annunciata la dat… - iWebRadio : Ibla: dal 9 aprile disponibile in tutte le radio e sulle piattaforme streaming il nuovo singolo “Libertad” -

Ultime Notizie dalla rete : Disponibile sulle Covid, come curarlo a casa? Ecco cosa fare quando compaiono tosse, febbre e nausea ... ancora prima che sia disponibile l'esito del tampone, potrebbe aiutare ad accelerare il recupero e ... Le evidenze dello studio clinico sulle cure domiciliari del Covid - 19 Lo studio mostra che 90 ...

Porsche Taycan, la trazione posteriore debutta nell'era elettrica ...sono degli ostacoli a terra oppure sulle lunghe percorrenze autostradali di mantenere il miglior compromesso fra performance e aerodinamica'. La Porsche Taycan a trazione posteriore è già disponibile ...

“Capovolti a Occidente”, disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Francesco Renna Orticalab Astrazeneca: i rischi e le illusioni Un decesso ogni milione di vaccinati con Astrazeneca, ma evitare l'uso di un vaccino disponibile durante una pandemia è estremamente ... E quando l’ente che vigila sulla sicurezza e gestisce il ...

Vaccini, al via prenotazioni in Sicilia per fascia 65-69 anni: disponibile AstraZeneca Si ricorda che il vaccino è gratuito e non obbligatorio a preso il via, in Sicilia, la campagna di vaccinazione anti-Covid riservata ai cittadini dai 65 ai 69 anni (non ricompresi nei target per i qua ...

... ancora prima che sial'esito del tampone, potrebbe aiutare ad accelerare il recupero e ... Le evidenze dello studio clinicocure domiciliari del Covid - 19 Lo studio mostra che 90 ......sono degli ostacoli a terra oppurelunghe percorrenze autostradali di mantenere il miglior compromesso fra performance e aerodinamica'. La Porsche Taycan a trazione posteriore è già...Un decesso ogni milione di vaccinati con Astrazeneca, ma evitare l'uso di un vaccino disponibile durante una pandemia è estremamente ... E quando l’ente che vigila sulla sicurezza e gestisce il ...Si ricorda che il vaccino è gratuito e non obbligatorio a preso il via, in Sicilia, la campagna di vaccinazione anti-Covid riservata ai cittadini dai 65 ai 69 anni (non ricompresi nei target per i qua ...