Dirottò un bus con studenti | condanna ridotta a 19 anni; De Corato | «Un pessimo segnale»

(Di venerdì 9 aprile 2021) Sentenza d'appello per Ousseynou Sy, il 48enne che dirottò e incendiò nel marzo 2019 un pullman con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dirottò bus

ilGiornale.it

Ancora scontri in Irlanda del Nord. A Belfast non si ferma la protesta degli unionisti contro l'accordo di Londra con Bruxelles sul confine con l'Unione Europea. Johnson: "No alla violenza, dialogare" ...