Digitalizzazione e umanizzazione in home care (Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco i modelli italiani per far fronte alla pandemia delle malattie croniche. Gli specialisti: «Gli applicativi gestionali devono semplificare il lavoro del medico di medicina generale abbattendo i carichi burocratici e semplificandogli il lavoro». Roma, 9 aprile 2021- Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il Servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di mettere a sistema l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione del malato cronico, ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente e cittadino. Il futuro del Sistema sanitario nazionale passa dall'home care quale diritto costituzionale del cittadino, che va oltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Ecco i modelli italiani per far fronte alla pandemia delle malattie croniche. Gli specialisti: «Gli applicativi gestionali devono semplifiil lavoro del medico di medicina generale abbattendo i carichi burocratici e semplificandogli il lavoro». Roma, 9 aprile 2021- Il periodo emergenziale che il mondo sta vivendo ha evidenziato la necessità che il Servizio sanitario nazionale e regionale abbia una rete vera che sia in grado di mettere a sistema l'interdisciplinarietà fra tutti gli attori che intervengono nel percorso di cura e di prevenzione del malato cronico, ciò al fine di predisporre un equilibrato rapporto tra medico, strutture sanitarie ed ospedali che abbia come obiettivo la salute del paziente e cittadino. Il futuro del Sistema sanitario nazionale passa dall'quale diritto costituzionale del cittadino, che va oltre ...

Advertising

lifestyleblogit : Digitalizzazione e umanizzazione in home care - - broby68 : Digitalizzazione e umanizzazione in home care: ecco i modelli italiani per far fronte alla pandemia delle malattie… -