Dieselgate - Volkswagen | confermata la multa da 80 milioni di euro in Australia

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 9 aprile 2021) Laha perso la disputa legale con l'autorità garante della concorrenza e del mercato inper una sanzione comminata in seguito al: la Corte Federale ha respinto il ricorso presentato dall'azienda tedesca per contestare larecord da 125di dollarini (circa 80dial cambio attuale) risalente al 2019. Il caso. Due anni fa, l'n Competition and Consumer Commission (Accc) ha infatti inflitto allaun'ammenda per per violazione delle normative sui diritti dei consumatori, in seguito alle false informazioni diffuse riguardanti le emissioni dei veicoli diesel venduti in, che non rispettavano i limiti imposti. La ...