Denise Pipitone, l’avvocato Giacomo Frazzita furibondo abbandona il programma di Barbara d’Urso (Di venerdì 9 aprile 2021) Giacomo Frazzitta, il legale della mamma di Denise Pipitone, ha abbandonato in polemica “Pomeriggio 5”. Ieri pomeriggio l’avvocato di Piera Maggio si era collegato in diretta da Mazara del Vallo per parlare del caso della tv russa, ma una domanda del giornalista Roberto Alessi l’ha indispettito a tal punto da decidere di lasciare il programma di Barbara d’Urso. “Qualche mese fa Olesya era andata nella stessa trasmissione e le avevano trovato una madre a 700km da Mosca. C’è stato l’incontro ma poi quest’incontro ha dimostrato che non era parente di questa persona. Quando dice: vorrei sapere il mio gruppo sanguigno dice una bugia perché già conosceva il suo gruppo sanguigno, questo mi fa sospettare di questa ragazza. Olesya sapeva il suo gruppo sanguigno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021)Frazzitta, il legale della mamma di, hato in polemica “Pomeriggio 5”. Ieri pomeriggiodi Piera Maggio si era collegato in diretta da Mazara del Vallo per parlare del caso della tv russa, ma una domanda del giornalista Roberto Alessi l’ha indispettito a tal punto da decidere di lasciare ildi. “Qualche mese fa Olesya era andata nella stessa trasmissione e le avevano trovato una madre a 700km da Mosca. C’è stato l’incontro ma poi quest’incontro ha dimostrato che non era parente di questa persona. Quando dice: vorrei sapere il mio gruppo sanguigno dice una bugia perché già conosceva il suo gruppo sanguigno, questo mi fa sospettare di questa ragazza. Olesya sapeva il suo gruppo sanguigno ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - repubblica : ?? 'Il gruppo sanguigno di Olesya non è quello di Denise Pipitone'. L’avvocato della famiglia alla Tv russa - FQMagazineit : Denise Pipitone, l’avvocato Giacomo Frazzita furibondo abbandona il programma di Barbara d’Urso - LaMammaN1 : -