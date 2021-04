De Rossi ricoverato per COVID | il messaggio del Napoli | «Forza Daniele»

Advertising

Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Daniele #DeRossi ricoverato in ospedale: è risultato positivo al Covid-19 una settimana fa - Agenzia_Ansa : Daniele De Rossi da ieri è ricoverato all'ospedale Spallanzani dopo il focolaio covid nato la scorsa settimana all'… - CaterinaAutiero : RT @GolDiTacco: L'ex giallorosso ricoverato allo #Spallanzani #Nazionale #DeRossi #Covid19 Cluster Nazionale, Daniele De Rossi ricoverato a… - MaeyCat : RT @SkySport: Covid-19: De Rossi ricoverato a scopo precauzionale allo Spallanzani ? -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi ricoverato

Daniele Dein ospedale per Covid. L'ex capitano della Roma , risultato positivo al coronavirus insieme ad altri tre membri dello staff della Nazionale italiana , si trova da ieri all'Ospedale ...Daniele Deallo Spallanzani , l ospedale romano all avanguardia nelle cure del Covid e delle infezioni polmonari . E la conseguenza del virus che lo ha colpito nell ambito del cluster in seno ...Daniele De Rossi è ricoverato allo Spallanzani, l’ospedale romano all’avanguardia nelle cure del Covid e delle infezioni polmonari. E’ la conseguenza del virus che lo ha colpito nell’ambito del cluste ...Daniele De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani. Come sta? Dopo primi sintomi, la Tac ha diagnosticato la polmonite per ex centrocampista Roma.