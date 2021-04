De Rossi ricoverato in ospedale: il messaggio su Instagram della moglie [FOTO] (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex centrocampista della Roma Daniele De Rossi è ricoverato da ieri sera in ospedale a causa delle complicazione per il Coronavirus. Il classe 1983 è attualmente un collaboratore tecnico della Nazionale italiana, è stato trasferito allo Spallanzani per motivi precauzionali. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno per De Rossi, in particolar modo quello dell’ex compagno Pjanic, ma anche delle squadre di calcio. De Rossi ricoverato, il messaggio della moglie Anche la moglie di Daniele De Rossi ha deciso di uscire allo scoperto: Sarah Felberbaum ha ripostato una FOTO risalente al suo compleanno dove appare in compagnia proprio ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex centrocampistaRoma Daniele Deda ieri sera ina causa delle complicazione per il Coronavirus. Il classe 1983 è attualmente un collaboratore tecnicoNazionale italiana, è stato trasferito allo Spallanzani per motivi precauzionali. Nelle ultime ore sono arrivati tantissimi messaggi di sostegno per De, in particolar modo quello dell’ex compagno Pjanic, ma anche delle squadre di calcio. De, ilAnche ladi Daniele Deha deciso di uscire allo scoperto: Sarah Felberbaum ha ripostato unarisalente al suo compleanno dove appare in compagnia proprio ...

