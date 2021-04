De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Coronavirus: le ultime (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Mancini, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma per Coronavirus Daniele De Rossi collaboratore tecnico di Mancini, è ricoverato all’Ospedale Spallanzani dopo essere risultato positivo al Covid-19. L’ex capitano della Roma è risultato, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro, positivo al Coronavirus e da ieri sera è stato ricoverato. L’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani è in prima linea nella battaglia al virus e ora tra i pazienti in cura c’è anche il trentasettenne che nella sua carriera da calciatore ha indossato soltanto le maglie della Roma e del Boca Juniors. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De, collaboratore tecnico di Mancini, è statodi Roma perDaniele Decollaboratore tecnico di Mancini, èall’Ospedaledopo essere risultato positivo al Covid-19. L’ex capitano della Roma è risultato, insieme ad altri tre membri dello staff azzurro, positivo ale da ieri sera è stato. L’Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaroè in prima linea nella battaglia al virus e ora tra i pazienti in cura c’è anche il trentasettenne che nella sua carriera da calciatore ha indossato soltanto le maglie della Roma e del Boca Juniors. L'articolo proviene da Calcio News 24.

De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Coronavirus: le ultime Daniele De Rossi, collaboratore tecnico di Mancini, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma per Coronavirus Daniele De Rossi collaboratore tecnico di Mancini, è ricoverato all'Ospedale Spallanzani dopo essere risultato positivo al Covid - 19. L'ex capitano della Roma è risultato, insieme ad altri tre membri dello ...

De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Coronavirus: le ultime Calcio News 24 Covid, De Rossi ricoverato da ieri allo Spallanzani: la situazione DE ROSSI COVID RICOVERO – Daniele De Rossi, stando a quanto riporta Il Tempo, sarebbe ricoverato allo Spallanzani per Covid. L'ex capitano della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana ...

Paura per De Rossi: ricoverato allo Spallanzani per il Covid AS ROMA NEWS - C'è apprensione per le condizioni di salute di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista giallorosso, scrive in questi minuti il portale iltempo.it, è stato ricoverato all'Ospedale Spallanz ...

Daniele De, collaboratore tecnico di Mancini, è statoallo Spallanzani di Roma per Coronavirus Daniele Decollaboratore tecnico di Mancini, èall'Ospedale Spallanzani dopo essere risultato positivo al Covid - 19. L'ex capitano della Roma è risultato, insieme ad altri tre membri dello ...Per i Paesi 'ambra' o' saranno invece obbligatori sia i test che la quarantena. I colori a ... cade esattamente ad un anno di distanza da quando Johnson vennein ospedale, dopo aver ...DE ROSSI COVID RICOVERO – Daniele De Rossi, stando a quanto riporta Il Tempo, sarebbe ricoverato allo Spallanzani per Covid. L’ex capitano della Roma, adesso nello staff della Nazionale italiana ...AS ROMA NEWS - C'è apprensione per le condizioni di salute di Daniele De Rossi. L'ex centrocampista giallorosso, scrive in questi minuti il portale iltempo.it, è stato ricoverato all'Ospedale Spallanz ...