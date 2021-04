De Rossi, positivo al Covid, ricoverato allo Spallanzani per una polmonite interstiziale bilaterale (Di venerdì 9 aprile 2021) Insieme ad altri suoi colleghi, come lui interni allo staff della Nazionale di Calcio guidata da Roberto Mancini, la scorsa settimana era risultato positivo al tampone. Un sospetto in pochi giorni rapidamente trasformatosi in realtà. Dunque come capita in questi casi, Daniele de Rossi è rimasto chiuso in casa prestando grande attenzione all’evolversi della situazione. De Rossi ricoverato allo Spallanzani per una polmonite interstiziale bilaterale Tuttavia, con il passare dei giorni, l’ex centrocampista giallorosso non ha registrato giovamenti, persistendo sia con la febbre che con la tosse. Così nella tarda serata di ieri, dopo l’ennesimo confronto col team di medici che lo hanno in cura, pur non ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Insieme ad altri suoi colleghi, come lui internistaff della Nazionale di Calcio guidata da Roberto Mancini, la scorsa settimana era risultatoal tampone. Un sospetto in pochi giorni rapidamente trasformatosi in realtà. Dunque come capita in questi casi, Daniele deè rimasto chiuso in casa prestando grande attenzione all’evolversi della situazione. Deper unaTuttavia, con il passare dei giorni, l’ex centrocampista girosso non ha registrato giovamenti, persistendo sia con la febbre che con la tosse. Così nella tarda serata di ieri, dopo l’ennesimo confronto col team di medici che lo hanno in cura, pur non ...

