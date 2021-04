De Luca risponde a Draghi | «Con che coscienza danno alla Campania 210 000 vaccini in meno?»

(Di venerdì 9 aprile 2021) “Su AstraZeneca siamo stati capaci di creare una confusione, a cominciare dcomunicazione demenziale. Tipo “è un vaccino che garantisce benefici superiori ai rischi”, e ci mancherebbe altro! Dobbiamo mantenere i nervi saldi. Innon è successo niente, in ogni fascia di età. L’orientamento è di destinare AstraZeneca per prudenza agli ultra-60enni. Ma senza angoscia. Andiamo avanti, senza farci condizionare la vita da timori che non hanno fondamento scientifico. Abbiamo superato la soglia di un milione di dosi di“. Così il Presidente della RegioneVincenzo Dein diretta su Facebook, che poi: “Non abbiamo avuto problemi di particolare scorrettezza, di scavalchi di categorie… E tuttavia ancora oggi abbiamo ricevuto la ...

Abbiamo superato la soglia di un milione di dosi di vaccini". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook, che poi risponde a Draghi: "Non abbiamo avuto problemi ...La Regione sarà confermata nella fascia di restrizioni conquistata la settimana scorsa, Salvini: "Trend da zona gialla". Il bollettino Covid del 9 aprile: calano i contagi, 38 morti". Ha completato il ...