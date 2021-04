De Luca | ' Dopo gli over 70 vaccineremo anche per categorie' E lancia la card per andare al ristorante

(Di venerdì 9 aprile 2021) In Campania non si procederà solo per età come da piano del gno. Il presidente della Regione ha elencato una serie di lavoratori che avranno la priorità: dagli operatori del trasporto alle ...

Advertising

DrBettMD_DDS : @bellissima2021 @Luca_15_5 Sono parte della famiglia:figli. Dopo la scomparsa della mia ultima cagnolina,nn son più… - Luca_15_5 : Riportato in canile dopo tre giorni di adozione, cane smette di mangiare ?? Pacho è cane equilibrato che va d’accord… - Luca_15_5 : RT @massimo4951: Amanda è una simil labrador di circa 2-3 anni in canile da circa 3 mesi È vaccinata e sterilizzata e leishmaniosi negativ… - casiftangeles : Dopo ci sono Sangio e Luca vero? Mi sento male - SimonFo33 : RT @rinnovabiliit: ?? #Superbonus 110% e impennata prezzi dei materiali: occorre monitorare. È quanto chiedono i deputati @PatriziaTerzoni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Dopo

...(l'alternativa è Gaetano Manfredi, che nel Conte 2 è stato ministro in quota Pd) e anche a Torino, dove lo schema ipotizzato prevede un civico comune, non è semplice arrivare a una sintesi..."Feci il pallonetto a Pelizzoli e vincemmo, poi la domenicaa San Siro segnai ancora il gol - ... "Una scalata riuscita a pochi, a quelli della mia razza, gli "sfondatori": tipoToni, ...Sarà un fine settimana particolarmente impegnativo per i cavalieri che si stanno preparando in vista della Quintana di Ascoli 2021. Alcuni di loro infatti oltre a dover scendere in pista al Campo dei ...Commenta per primo Luca Garritano, centrocampista del Chievo Verona, parla al Corriere di Verona, dicendo la sua sull’ultima stagione e mezza: “Siamo a un punto in cui la stanchezza fa sì che vinca ch ...