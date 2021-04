de Leonardis replica al presidente De Luca | “Essere chiamato scemo a casa mia è stato poco galante”

(Di venerdì 9 aprile 2021) QUALIANO. “e demagogo amia è”. Questo il commento del sindaco di Qualiano alle parole di Dedella scorsa settimana, quando ha etichettato come “scemenze e demagogia” il ricorso dei sindaci contro l’impianto di Ponte Riccio per le ecoballe. De, ospite di Campania Oggi, trasmissione di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Leonardis replica

Teleclubitalia

Dopo ladel precedente sindaco , Andrea Pellicini, e un intervento del professor Massimo de, a intervenire sulla questione è l'ex consigliere e presidente del Consiglio comunale ...La suava così ad aggiungersi a quanto dichiarato in mattinata dall'ex sindaco di Luino, Andrea Pellicini. Ecco le parole del professor De. Spettabile Redazione,De Leonardis, vicepresidente del Consiglio regionale: "L’insediamento FPT industrial di Foggia rappresenta da oltre 40 anni un’eccellenza" ...“Presenteremo in Consiglio regionale una mozione per scongiurare che in Puglia si possa verificare una replica del caso Arcelor Mittal ... il Governo nazionale” ha sottolineato Giannicola De Leonardis ...