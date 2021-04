DAZN, i migliori eventi del weekend: Inter, Lazio, Serie BKT e molto altro (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ogni fine settimana torna l’appuntamento con il grande sport su DAZN. Tre match della Serie A di calcio, tutta la Serie B, oltre al calendario completo di Liga e Ligue I. Ma gli eventi del weekend su DAZN non si limitano di certo soltanto al calcio, ma spaziano anche all’Intera programmazione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con in più tutte le gare del Mondiale della MotoGP e gli incontri più spettacolari di UFC e boxe, per un intrattenimento senza precedenti. A questi si aggiungono infine le Darts, il rugby, il torneo di NFL e il Biathlon. Il grande sport è su DAZN. Attiva Ora l’abbonamento DAZN: i migliori eventi del weekend 10 – 11 aprile Le partite del ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 aprile 2021) Come ogni fine settimana torna l’appuntamento con il grande sport su. Tre match dellaA di calcio, tutta laB, oltre al calendario completo di Liga e Ligue I. Ma glidelsunon si limitano di certo soltanto al calcio, ma spaziano anche all’a programmazione dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, con in più tutte le gare del Mondiale della MotoGP e gli incontri più spettacolari di UFC e boxe, per un intrattenimento senza precedenti. A questi si aggiungono infine le Darts, il rugby, il torneo di NFL e il Biathlon. Il grande sport è su. Attiva Ora l’abbonamento: idel10 – 11 aprile Le partite del ...

