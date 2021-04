Daydreamer anticipazioni: CAN confessa a SANEM di essersi innamorato di nuovo di lei (Di venerdì 9 aprile 2021) Svolta finale nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno. Proprio quando starà per lasciare per sempre Istanbul, SANEM Aydin (Demet Ozdemir) verrà infatti sorpresa da una profonda dichiarazione d’amore dello “smemorato” Can Divit (Can Yaman). Un passaggio fondamentale che creerà i presupposti per il coronamento dei sentimenti della coppia principale della telenovela turca. Leggi anche: Daydreamer, anticipazioni puntata di venerdì 9 e lunedì 12 aprile 2021 Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: ecco perché SANEM deciderà di allontanarsi da Can Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni, SANEM deciderà di lasciare Istanbul e la Fikri Harika, che avrà appena riaperto con i soldi ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 9 aprile 2021) Svolta finale nelle prossime puntate italiane di– Le Ali del Sogno. Proprio quando starà per lasciare per sempre Istanbul,Aydin (Demet Ozdemir) verrà infatti sorpresa da una profonda dichiarazione d’amore dello “smemorato” Can Divit (Can Yaman). Un passaggio fondamentale che creerà i presupposti per il coronamento dei sentimenti della coppia principale della telenovela turca. Leggi anche:puntata di venerdì 9 e lunedì 12 aprile 2021– Le Ali del Sogno, news: ecco perchédeciderà di allontanarsi da Can Come abbiamo già avuto modo di segnalare nei nostri post precedenti dedicati alledeciderà di lasciare Istanbul e la Fikri Harika, che avrà appena riaperto con i soldi ...

Advertising

InformazioneOg : Arriva una nuova denuncia per Sanem, Can subito si attiva per aiutare la ragazza. Queste le anticipazioni di oggi 9… - infoitcultura : Daydreamer, anticipazioni 9 aprile: la scoperta di Can e Sanem - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 8 aprile 2021 - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 9 aprile 2021: Can non è l'uomo ideale - psychogiu : @matteodessilani Va be si vede che non hai capito niente, litigano perché Erdogan non vuole dare le anticipazioni di DayDreamer -