DANTE IPERMODERNO Illustrazioni dantesche nel mondo 1983-2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) L'Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, di Atene, di Praga, di Mosca, di Madrid, di Londra e di New York, da aprile 2021 al febbraio 2022 presentano "Illustrazioni DANTEsche nel mondo 1983-2021" di Giorgio Bacci: è la mostra allestita su DANTE Alighieri e modernità Illustrazioni DANTEsche nel mondo 1983-2021, destinata agli Istituti Italiani di Cultura all'Estero, che ho avuto il piacere di curare con la collaborazione di Alberto Casadei, Marcello Ciccuto, Ilaria Tontardini ed Emilio Varrà, presenta al pubblico una selezione di 83 Illustrazioni dedicate alla Divina commedia di alcuni tra i più importanti artisti e illustratori contemporanei, ognuno contraddistinto ...

