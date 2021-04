Daniele De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi, a quanto si apprende, è stato ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma a causa della sua positività al Covid. All’ex centrocampista della Roma, ora nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era stata riscontrata la positività la scorsa settimana, insieme ad altri membri dello staff azzurro. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 aprile 2021)De, a quanto si apprende, è statoall’ospedaledi Roma a causa della sua positività al. All’ex centrocampista della Roma, ora nello staff della Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini, era stata riscontrata la positività la scorsa settimana, insieme ad altri membri dello staff azzurro.

