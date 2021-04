Daniele De Rossi ricoverato in ospedale allo Spallanzani di Roma: l'ex calciatore era risultato positivo al Covid dopo Lituania (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto si apprende invece da La Gazzetta dello Sport , le condizione di salute dell'ex della Roma non sarebbero preoccupanti e tuttora si troverebbe ricoverato allo Spallanzani per ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Secondo quanto si apprende invece da La Gazzetta dello Sport , le condizione di salute dell'ex dellanon sarebbero preoccupanti e tuttora si troverebbeper ...

adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - HuffPostItalia : Daniele De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani - HattoriHanzo81 : RT @sportface2016: +++Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani+++ #COVID19 #Nazionale - CoppolaCele : RT @adriandelmonte: Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? -