Daniele De Rossi ricoverato in ospedale allo Spallanzani di Roma: l’ex calciatore era risultato positivo al Covid dopo Lituania – Italia (Di venerdì 9 aprile 2021) Non sono ottime notizie quelle che arrivano dall’ospedale Spallanzani di Roma, uno dei più attivi da sempre in prima linea nella battaglia al Coronavirus. Secondo quanto si apprende in questi momenti sarebbe stato ricoverato già nella giornata di ieri il noto ex calciatore Daniele De Rossi. Ora allenatore sempre in ambito calcistico, risultato positivo al Covid, De Rossi è stato ricoverato a causa di alcune difficoltà respiratorie. Le condizioni di salute del calciatore sarebbero discrete e il suo ricovero è sarebbe avvenuto in via precauzionale per monitorarlo. Daniele De Rossi, positivo al ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 aprile 2021) Non sono ottime notizie quelle che arrivano dall’di, uno dei più attivi da sempre in prima linea nella battaglia al Coronavirus. Secondo quanto si apprende in questi momenti sarebbe statogià nella giornata di ieri il noto exDe. Ora allenatore sempre in ambito calcistico,al, Deè statoa causa di alcune difficoltà respiratorie. Le condizioni di salute delsarebbero discrete e il suo ricovero è sarebbe avvenuto in via precauzionale per monitorarlo.Deal ...

