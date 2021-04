Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per polmonite da Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex calciatore della Roma Daniele De Rossi, entrato nello staff del ct della Nazionale Roberto Mancini, è stato ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma. De Rossi era risultato positivo al Covid lo scorso 2 aprile. E’ stato uno dei primi ad essere colpiti, in quello che è poi diventato un vero e proprio focolaio all’interno della Nazionale. Insieme a lui era rimasto contagiato anche Gianluca Vialli. Secondo le agenzie, che hanno battuto la notizia, il ricovero risale alla serata di ieri. L’Adnkronos parla di una polmonite per la quale i medici hanno optato per il ricovero in ospedale. Le sue condizioni sono discrete. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 aprile 2021) L’ex calciatore della RomaDe, entrato nello staff del ct della Nazionale Roberto Mancini, è statoall’Ospedaledi Roma. Deera risultato positivo allo scorso 2 aprile. E’ stato uno dei primi ad essere colpiti, in quello che è poi diventato un vero e proprio focolaio all’interno della Nazionale. Insieme a lui era rimasto contagiato anche Gianluca Vialli. Secondo le agenzie, che hanno battuto la notizia, il ricovero risale alla serata di ieri. L’Adnkronos parla di unaper la quale i medici hanno optato per il ricovero in ospedale. Le sue condizioni sono discrete. L'articolo ilNapolista.

