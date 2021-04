Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi si trova ricoverato all’Ospedale Spallanzani di Roma in seguito al suo contagio da Covid-19. Da ieri sera il neo collaboratore tecnico della Nazionale Italiana è all’istituto di malattie infettive per guarire definitivamente dal coronavirus che lo ha colpito in modo molto aggressivo. Non si hanno notizie aggiuntive sulle condizioni di salute dell’ex centrocampista della Roma, che comunque non destano particolari preoccupazioni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021)Desi trovaall’Ospedaledi Roma in seguito al suo contagio da-19. Da ieri sera il neo collaboratore tecnico della Nazionale Italiana è all’istituto di malattie infettive per guarire definitivamente dal coronavirus che lo ha colpito in modo molto aggressivo. Non si hanno notizie aggiuntive sulle condizioni di salute dell’ex centrocampista della Roma, che comunque non destano particolari preoccupazioni. SportFace.

