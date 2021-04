Daniele De Rossi ricoverato allo Spallanzani per Covid (Di venerdì 9 aprile 2021) Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, è risultato positivo al Covid-19 di ritorno dal focolaio della Nazionale, nella quale ha avuto proprio da pochi giorni un ruolo nello staff. De Rossi è stato ricoverato nella serata di ieri allo Spallanzani di Roma. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 aprile 2021)De, ex centrocampista della Roma, è risultato positivo al-19 di ritorno dal focolaio della Nazionale, nella quale ha avuto proprio da pochi giorni un ruolo nello staff. Deè statonella serata di ieridi Roma. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

adriandelmonte : Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? - Adnkronos : ++Covid, Daniele #DeRossi ricoverato allo Spallanzani++ - HuffPostItalia : Daniele De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani - pasqualinipatri : Daniele De Rossi ricoverato per Covid allo Spallanzani: ecco le sue condizioni - Lone_R_anger : RT @adriandelmonte: Daniele De Rossi hospitalised in Rome due to #Covid19. ?? -