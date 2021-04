Daniele de Rossi ricoverato allo Spallanzani per covid 19: le ultime (Di venerdì 9 aprile 2021) Purtroppo si stanno complicando sempre di più le cose dopo i primi contagi tra calciatori e membri dello staff della nazionale. Le ultime notizie ci rivelano che Daniele de Rossi è stato ricoverato in ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il covid 19. L’ex calciatore della Roma secondo quanto si apprende, sarebbe ricoverato a Roma presso lo Spallanzani. Nessun commento da parte del calciatore via social, neppure da parte del resto della famiglia. Non ci sono quindi altre comunicazioni che permettano di capire se i figli e la moglie del calciatore stiano bene, ci auguriamo che sia così. Daniele De Rossi positivo al covid 19: le ultime notizie dopo il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Purtroppo si stanno complicando sempre di più le cose dopo i primi contagi tra calciatori e membri dello staff della nazionale. Lenotizie ci rivelano chedeè statoin ospedale per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute dopo aver contratto il19. L’ex calciatore della Roma secondo quanto si apprende, sarebbea Roma presso lo. Nessun commento da parte del calciatore via social, neppure da parte del resto della famiglia. Non ci sono quindi altre comunicazioni che permettano di capire se i figli e la moglie del calciatore stiano bene, ci auguriamo che sia così.Depositivo al19: lenotizie dopo il ...

