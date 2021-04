Daniela Martani polemizza contro la produzione dell’Isola dei famosi 2021: le frasi social (Di venerdì 9 aprile 2021) Apriamo ancora una volta un articolo dedicato all’Isola dei famosi 2021, facendo notare quanto sia stato poco opportuno decidere di avere nel cast Daniela Martani, considerazione che facciamo da mesi ( ed è inutile stare qui a ricordare i vari motivi, ne ve abbiamo parlato diverse volte). E non ci stupisce quindi lo sfogo che la concorrente del reality di Canale 5 ha avuto contro la produzione dell’Isola, facendo notare che alcune cose non vadano bene. Le lamentele riguardano la quarantena ( come se fosse una novità, quasi certamente erano regole di un contratto firmato, oltre al fatto che ci sono delle leggi dello stato per chi rientra dall’estero e per ogni paese c’è un regolamento diverso) ma anche quello che è successo nel corso dell’ultima diretta. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 aprile 2021) Apriamo ancora una volta un articolo dedicato all’Isola dei, facendo notare quanto sia stato poco opportuno decidere di avere nel cast, considerazione che facciamo da mesi ( ed è inutile stare qui a ricordare i vari motivi, ne ve abbiamo parlato diverse volte). E non ci stupisce quindi lo sfogo che la concorrente del reality di Canale 5 ha avutola, facendo notare che alcune cose non vadano bene. Le lamentele riguardano la quarantena ( come se fosse una novità, quasi certamente erano regole di un contratto firmato, oltre al fatto che ci sono delle leggi dello stato per chi rientra dall’estero e per ogni paese c’è un regolamento diverso) ma anche quello che è successo nel corso dell’ultima diretta. La ...

Advertising

eisoardistan : RT @SasatoreS: A me daniela Martani fa veramente una tenerezza assurda,non so perché. Da quello che avevo visto in Tv mi sembrava un pezzo… - SasatoreS : A me daniela Martani fa veramente una tenerezza assurda,non so perché. Da quello che avevo visto in Tv mi sembrava… - MiriamZodio : RT @ninetiesbish: Parliamo di Daniela Martani che commenta la foto di Giulia scrivendo “io amo tua mamma. La sostengo??” #prelemi https:/… - valen_mess_ : RT @ninetiesbish: Parliamo di Daniela Martani che commenta la foto di Giulia scrivendo “io amo tua mamma. La sostengo??” #prelemi https:/… - salvatored3ll : non trovo persone più inutili di akash e daniela martani per l’isola. #isola -