Daniela Martani lancia un’accusa alla produzione de L’isola dei Famosi

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’accusa dicontrodeiTerminata l’esperienza adeiha fatto ritorno in Italia dove, come tutti gli altri, deve rispettare la quarantena (come già anticipato da Marco Maddaloni). L’ex naufraga del reality, però, non è sembrata troppo d’accordo e su Twitter ha sollevato una polemica contro la L'articolo proviene da Novella 2000.

torna su Twitter e la butta in caciara . Durante quelle poche settimane all'Isola dei Famosi , stavamo imparando a conoscere la persona oltre il personaggio (e non era nemmeno così ..., ultima naufraga dell' Isola dei Famosi ad aver abbandonato il reality in Honduras dopo la sua eliminazione, ha da poco fatto rientro in Italia e dopo essersi riappropriata dei suoi ...Nel corso di una diretta su Instagram, Daniela Martani non si risparmia e lancia un'accusa alla produzione dell'Isola dei Famosi ...Insieme a Daniela Martani, ultima eliminata del format, hanno rilasciato alcune dichiarazioni su Andrea Cerioli, ancora in corsa nel programma. I due hanno chiacchierato insieme durante una ...