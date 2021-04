Daniela Martani e il retroscena sull’Isola dei Famosi | “Incalzata a lasciare”

thefreddo2 : il modo in cui la regina Daniela Martani manca sull’ #isola - lolol55213465 : RT @ninetiesbish: Parliamo di Daniela Martani che commenta la foto di Giulia scrivendo “io amo tua mamma. La sostengo??” #prelemi https:/… - oocFT_EI_DM_MS : Una signora a #Pomeriggio5 dice che Daniela Martani rovina l'immagine dei vegani. @danielamartani #Isola - permaIosa : RT @gaIIagherera: Bgiornissimo alla queen Daniela Martani più indignata di noi per come i cess1 stanno trattando Fariba. - gaIIagherera : Bgiornissimo alla queen Daniela Martani più indignata di noi per come i cess1 stanno trattando Fariba. -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Martani

Akash sbotta. Di nuovo. Ancora una volta. E volano gli stracci. Il motivo? Andrea Cerioli , preso di mira dall'ex naufrago dell' Isola dei famosi . Anche, in una diretta con Akash, non usa parole leggere: 'Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente'. Poi il modello torna alla carica. 'Ragazzi è tutto falsato , ...e Akash Kumar prendono in giro Andrea Cerioli per la pancia . I due in una diretta social sono al vetriolo contro l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF 13 31enne. '...Daniela Martani e Akash Kumar prendono in giro Andrea Cerioli per la pancia. I due in una diretta social sono al vetriolo contro l’ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del GF 13 31enne. “Su ...Ultima eliminata dall’Isola dei Famosi, Daniela Martani ha parlato in diretta su Instagram mentre sta finendo il suo periodo di quarantena in attesa ...