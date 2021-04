Daniela Martani e Akash Kumar al vetriolo contro Andrea Cerioli | dai chili in più alle strategie

(Di venerdì 9 aprile 2021)erano sicuramente due personaggi dall’alto potenziale in questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. Non abbiamo mai nascosto la nostra contrarietà al fatto che laavesse un posto nel reality in questo periodo storico, dopo tutte le discutibili e aberranti dichiarazioni fatte sul covid 19 in questi mesi. Ai fini del gioco però laha innescato diverse dinamiche e continua a farlo anche adesso che è stata eliminata. Come sapretenon ha accettato di restare in Honduras su Playa Esperanza ma è uscita dal gioco. Qualche ora fa lei e il modello indiano sono stati protagonisti di una diretta sui social, durante la quale hanno preso di miraaccusandolo di fare strategia ma ...

Advertising

GiuseppeporroIt : Isola dei Famosi, Daniela Martani accusa la produzione del reality: ecco perché #danielamartani #isoladeifamosi… - minimeIlo : RT @ninetiesbish: Parliamo di Daniela Martani che commenta la foto di Giulia scrivendo “io amo tua mamma. La sostengo??” #prelemi https:/… - _val_30 : RT @ninetiesbish: Parliamo di Daniela Martani che commenta la foto di Giulia scrivendo “io amo tua mamma. La sostengo??” #prelemi https:/… - idda_bi : RT @ninetiesbish: Parliamo di Daniela Martani che commenta la foto di Giulia scrivendo “io amo tua mamma. La sostengo??” #prelemi https:/… - chiara0028 : RT @ninetiesbish: Parliamo di Daniela Martani che commenta la foto di Giulia scrivendo “io amo tua mamma. La sostengo??” #prelemi https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniela Martani

L'ultima eliminata dell'Isola dei Famosi è stata, che ora non è più in Honduras insieme ai suoi compagni e ha fatto il suo ritorno in Italia. Una volta rincasata l'ex naufraga e rientrata in possesso di un'ottima linea internet e del ...A causa del periodo che stiamo vivendo, i concorrenti tornati in Italia dovranno attendere 14 giorni prima di incontrare Ilary Blasi , a confermarlo è stata ieriin una sua diretta. ...Daniela Martani e Akash Kumar erano sicuramente due personaggi dall’alto potenziale in questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. Non abbiamo mai nascosto la nostra contrarietà al fatto che la Martan ...L'ex naufraga della quindicesima edizione del reality condotto dalla Blasi si è scagliata contro la produzione: retroscena sulla sua eliminazione ...