Daniela Martani contro ‘L’Isola dei Famosi’ | la polemica su Twitter

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Eliminata nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi,adesso si sfoga suil reality Dopo la sua eliminazione dalla Palapa, è stata data l’opportunità alla ex naufragadi rimanere a Playa Esperanza, dove attualmente si trovano anche le altre concorrenti eliminate. Si tratta di Vera, Elisa e Miryea. La sua partecipazione all’isola non era stata benvista e aveva creato qualche malumore da parte del pubblico per via delle sue posizioni No Vax.adesso si sfoga su: “Quattordici giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?” e poi lal’Isola: “Ti impediscono di lavorare, ma ...