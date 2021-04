Dalla Germania alla Slovacchia | così la corsa al vaccino russo Sputnik V agita mezza Europa

Leggi su open.online

(Di venerdì 9 aprile 2021) IlV non è stato ancora approvato dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema), il verdetto finale richiederà tempo e il risultato non è garantito, ma diversi Stati membri dell’Unione europea, e addirittura alcuni governi regionali, stanno portando avanti negoziati bilaterali per garantirsi le prime consegne. L’argomento sta diventando sempre più controverso, con alcuni Paesi europei che a causa di una campagna vaccinale che non decolla stanno diventando dipendentiRussia. Intanto, il Cremlino non perde tempo. Ieri il ministro degli esteriSergey Lavrov si è lamentato dicendo che il lungo processo di approvazione diV nell’Ue sta causando malcontento in. Anche i governi regionali sono impazienti, e ...