Dal matrimonio lungo 74 anni alle gaffe: ecco chi era Filippo di Edimburgo (Di venerdì 9 aprile 2021) Filippo, duca di Edimburgo e marito della Regina Elisabetta II, è morto a 99 anni al castello di Windsor. Si era ritirato dalla vita pubblica nel 2017. ecco chi era Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 9 aprile 2021), duca die marito della Regina Elisabetta II, è morto a 99al castello di Windsor. Si era ritirato dalla vita pubblica nel 2017.chi era

Advertising

SuperFiammetta : Arretratezza culturale. In #Turchia è legittimo sposare una bambina purché sia consenziente. Il limite di età è sta… - francescamarinz : RT @JHombrecaballo: @SimoPillon @Fedez Fedez, famiglia tradizionale, chiede che vengano rispettati i diritti di tutti. Salvini, figli fuori… - AlbiIndecente : Gli autori di The Crown, da questi primi 4 mesi del 2021, hanno ricevuto materiale per riempire almeno 2/3 stagioni… - kookiexhope : RT @kookiexhope: dal diciottesimo al matrimonio il passo è brevissimo - kookiexhope : dal diciottesimo al matrimonio il passo è brevissimo -