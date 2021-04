Dal 9 all’11 aprile la prima edizione del Festival Buona Lettura (Di venerdì 9 aprile 2021) Si terrà dal 9 all’11 aprile la prima edizione del Festival Buona Lettura, un Festival tutto digitale, completamente gratuito che ospiterà tanti nomi tra i più grandi del panorama letterario italiano.Ma perché un nuovo Festival letterario proprio adesso? Nato da un’idea all’interno del progetto Biblioteche en plein air diretto da Cooperativa Mirafiori, il Festival, interamente organizzato da Gianni La Corte di La Corte Editore, vuole sottolineare quanto, oggi più che mai, i libri e le storie, siano strumento di abbattimento delle barriere culturali e portatori della cultura dell’inclusione; e quanto sia importante, anche nel contesto che stiamo vivendo oggi, continuare ad avvicinare le persone alla ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 9 aprile 2021) Si terrà dal 9ladel, untutto digitale, completamente gratuito che ospiterà tanti nomi tra i più grandi del panorama letterario italiano.Ma perché un nuovoletterario proprio adesso? Nato da un’idea all’interno del progetto Biblioteche en plein air diretto da Cooperativa Mirafiori, il, interamente organizzato da Gianni La Corte di La Corte Editore, vuole sottolineare quanto, oggi più che mai, i libri e le storie, siano strumento di abbattimento delle barriere culturali e portatori della cultura dell’inclusione; e quanto sia importante, anche nel contesto che stiamo vivendo oggi, continuare ad avvicinare le persone alla ...

