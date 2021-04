Da «The Crown» a «Spencer»: così la storia del principe Filippo rivive in tv e al cinema (Di venerdì 9 aprile 2021) Alla notizia della morte del Principe Filippo, scomparso la mattina del 9 aprile presso il Castello di Widsor, milioni di utenti si sono riversati sui social non solo per esprimere cordoglio, ma anche per rivolgere un abbraccio caloroso agli sceneggiatori di The Crown, la serie originale di Netflix dedicata alla Casa Reale inglese che sembra involontariamente arricchirsi di nuovi spunti e di nuovi storie da aggiungere alle due nuove (e striminzitissime) stagioni annunciate dalla piattaforma. Insieme all’intervista di Meghan Markle e del Principe Harry ad Oprah dello scorso 10 marzo, è alquanto difficile, infatti, immaginare che The Crown non tenga conto della morte di Filippo, che nella serie ha avuto tre interpreti: il Doctor Who Matt Smith che lo ha impersonato nella prima e nella seconda stagione; il quarantasettenne Tobias Menzies che gli ha prestato il volto nella terza e nella quarta, e il candidato all’Oscar Jonathan Pryce che lo interpreterà nella quinta e nella sesta. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 aprile 2021) Alla notizia della morte del Principe Filippo, scomparso la mattina del 9 aprile presso il Castello di Widsor, milioni di utenti si sono riversati sui social non solo per esprimere cordoglio, ma anche per rivolgere un abbraccio caloroso agli sceneggiatori di The Crown, la serie originale di Netflix dedicata alla Casa Reale inglese che sembra involontariamente arricchirsi di nuovi spunti e di nuovi storie da aggiungere alle due nuove (e striminzitissime) stagioni annunciate dalla piattaforma. Insieme all’intervista di Meghan Markle e del Principe Harry ad Oprah dello scorso 10 marzo, è alquanto difficile, infatti, immaginare che The Crown non tenga conto della morte di Filippo, che nella serie ha avuto tre interpreti: il Doctor Who Matt Smith che lo ha impersonato nella prima e nella seconda stagione; il quarantasettenne Tobias Menzies che gli ha prestato il volto nella terza e nella quarta, e il candidato all’Oscar Jonathan Pryce che lo interpreterà nella quinta e nella sesta.

