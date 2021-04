Da Supervivientes svelato il peso reale dei vip | quanto pesa Valeria Marini?

(Di venerdì 9 aprile 2021) E’ partita ieri la nuova edizione dell’Isola dei famosi formato spagnolo. Per fare spazio al debutto di, come saprete, la nostra Isola dei famosi è andata in pausa nella serata di ieri, giovedì 8 aprile 2021. Durante il debutto del programma spagnolo, sono stati presentati i concorrenti e nel cast spiccano due italiani amatissimi in Spagna. Parliamo die Gianmarco Onestini. Al momento sono entrambi in gioco anche se il fratello di Luca, vivrà in spiaggia con gli altri concorrenti mentrevivrà su una sorta di barca zattera in mezzo al mare. Prima di questo verdetto tutti i concorrenti hanno partecipato a un gioco, molto simile a quello visto nell’ultima puntata dell’Isola ma con una differenza: ogni singolo concorrente doveva portare del fango e altro ...

