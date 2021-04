Da Bologna Lepore attacca | “I ristori sono elemosina | non salveranno le aziende”

Leggi su dire

(Di venerdì 9 aprile 2021) BOLOGNA – I ristori per turismo, commercio e ristorazione “sono un’elemosina e non servono a salvare le aziende. Mi permetto di rilanciare il grido di protesta del settore, il Governo metta in campo misure diverse da quelle adottate finora”. Lo dice chiaro e tondo l’assessore e candidato sindaco di Bologna Matteo Lepore, che si schiera così dalla parte di chi in questi giorni sta manifestando contro il Governo per la mancanza di aiuti al settore. “Le misure sono gravemente insufficienti- attacca Lepore, rispondendo oggi in Consiglio comunale all’interrogazione della capogruppo della Lega, Francesca Scarano- le regole vanno rispettate, ma questo settore rischia di sparire. Io invece non mi arrendo a questa idea, ogni impresa è da salvare: facciamo manifestazioni per le grandi aziende, dobbiamo fare lo stesso anche per la più piccola partita Iva”. Le proteste di Roma, cita Lepore, “hanno avuto anche forme non condivisibili. Ma questi lavoratori meritano rispetto. Non è giusto che questo settore sia lasciato ai margini”.