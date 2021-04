Curling, Mondiali 2021: l’Italia batte l’Olanda e chiude settima. Pechino 2022 sfuma per una vittoria, testa al preolimpico (Di sabato 10 aprile 2021) l’Italia termina con una vittoria la sua avventura ai Mondiali 2021 di Curling maschile. Gli azzurri hanno sconfitto l’Olanda per 8-4 e hanno così concluso il round robin al settimo posto con 7 successi e 6 sconfitte. La nostra Nazionale non si è qualificata alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per un soffio: bastava un’affermazione in più per rientrare tra le migliori sei classificate. A conti fatti pesa tantissimo l’inatteso ko contro il Giappone, senza il quale si sarebbero toccate le 8 vittorie necessarie per fare meglio della Svizzera (contro cui si era vinto lo scontro diretto). Il nostro quartetto può comunque ritenersi soddisfatto di quanto fatto a Calgary (Canada) e ci riproverà nel preolimpico di dicembre, dove verranno ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021)termina con unala sua avventura aidimaschile. Gli azzurri hanno sconfittoper 8-4 e hanno così concluso il round robin al settimo posto con 7 successi e 6 sconfitte. La nostra Nazionale non si è qualificata alle Olimpiadi Invernali diper un soffio: bastava un’affermazione in più per rientrare tra le migliori sei classificate. A conti fatti pesa tantissimo l’inatteso ko contro il Giappone, senza il quale si sarebbero toccate le 8 vittorie necessarie per fare meglio della Svizzera (contro cui si era vinto lo scontro diretto). Il nostro quartetto può comunque ritenersi soddisfatto di quanto fatto a Calgary (Canada) e ci riproverà neldi dicembre, dove verranno ...

Advertising

sportface2016 : #Curling, Mondiali maschili #Calgary 2021: l’Italia sconfigge l’Olanda, ma non basta per il pass olimpico - zazoomblog : LIVE – Italia-Olanda 8-4: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Olanda #curling #Mondiali - zazoomblog : LIVE – Italia-Olanda 2-2: curling Mondiali maschili Calgary 2021 in DIRETTA - #Italia-Olanda #curling #Mondiali - DanieleRaponi : #Calgary2021 Mondiali #Curling maschile ???? #Danimarca 4-10 ???? #Italia ???? #Italia 6-6 eliminata e dovrà tentare di q… - RSIsport : ???? Grazie al successo per 9-4 sulla Cina e alla vittoria della Scozia sulla Norvegia, la Svizzera si è qualificata… -