Curling, Mondiali 2021: l'Italia batte la Danimarca, ma la qualificazione olimpica sfuma (per il momento) (Di venerdì 9 aprile 2021) l'Italia ha sconfitto la Danimarca per 10-4 nella sua penultima partita ai Mondiali 2021 di Curling maschile. A Calgary (Canada) la nostra Nazionale ha conquistato il sesto successo, su dodici incontri disputati, e occupa l'ottavo posto in classifica alla vigilia della sua ultima contesa, in programma alle ore 22.00 contro l'Olanda. L'affermazione schiacciante contro la compagine nordica, però, non permette agli azzurri di restare in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, riservata alle prime sei squadre classificate (Russia, Svezia, USA, Canada, Scozia, Svizzera). l'Italia cercherà di conquistare il pass a cinque cerchi attraverso il preolimpico di dicembre, dove verranno messi in palio gli ultimi tre posti. Joel Retornaz, Amos Mosaner, ...

