Crystal Palace-Chelsea (sabato, ore 18:30): formazioni, quote, pronostici (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo l'incredibile sbandata contro il West Brom, i londinesi si sono rimessi prontamente l'abito cucito per loro dal sarto tedesco Thomas Tuchel, andando a vincere 2-0 in trasferta contro il Porto e ipotecando la qualificazione. Gli altri londinesi, perché questo signori è un derby, ma del sud, e più poveri, ormai giocano senza pressione perché

Ultime Notizie dalla rete : Crystal Palace Arsenal, piace un attaccante del Crystal Palace Commenta per primo Secondo quanto riportato da 90min , l' Arsenal è nuovamente interessato all'acquisto di Wilfried Zaha . Due estati fa i Gunners avevano offerto 40 milioni al Crystal Palace per l'ivoriano, prima di virare su Pépé.

Chelsea, 9 giocatori sul mercato: ecco chi potrebbe arrivare in Serie A Oltre a Abraham , Kepa ed ai rientranti dai prestiti Batshuayi , Barkley e Loftus - Cheek (rispettivamente da Crystal Palace, Aston Villa e Fulham), in questa lista ci sono anche tre vecchie ...

Everton-Crystal Palace 1-1 Sky Sport Arsenal, piace un attaccante del Crystal Palace Secondo quanto riportato da 90min, l’Arsenal è nuovamente interessato all’acquisto di Wilfried Zaha. Due estati fa i Gunners avevano offerto 40 milioni al Crystal Palace per l’ivoriano, prima di ...

PRONOSTICI PREMIER LEAGUE pronostici della trentunesima giornata di Premier League. Vediamo adesso Crystal Palace – Chelsea. La formazione di casa è reduci dal pareggio per 1-1 contro l’Everton nello scorso turno e, a quota 38, occupa la dodicesima posizione. Gli ospiti, invece, sono ...

