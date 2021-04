Crocevia Chigi Draghi vede Salvini | Letta e Gentiloni Di cosa hanno parlato

(Di venerdì 9 aprile 2021)a colloquio su dl imprese e Pnrrsoprattutto di agenda di governo e situazione economica, il segretario Pd Enricoe il presidente del consiglio Mario. Secondo quanto si apprende da fonti del Nazareno, durante l’incontro il leader Pd ha anzitutto posto la priorità sul decreto imprese, di cui avevaoggi anche con il leader della Lega Matteo. Si è discusso delle iniziative da prendere a sostegno delle categorie produttive più provate dalla crisi, a partire da Pmi e partite Iva. Altro tema di discussione è stato il Pnrr:, viene spiegato, ha illustrato il lavoro di proposta politica fatto in queste settimane dalla nuova segreteria, impostato su tre priorità: giovani, donne e sud. ...

... Giuseppe Conte, complice un tavolino piazzato alla bell'e meglio davanti palazzo, da lui ...da scomodare il grande Stefan Zweig se non fosse che la storia in questione e i relativi, sono ...Da Palazzoglissano, spiegando con dispiacere che a Conte viene attribuito di tutto anche quando sta fermo e immobile. Non ne sa nulla nemmeno Nicola Zingaretti, così almeno ha detto martedì ai ...