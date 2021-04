Creval, proxy advisor ISS consiglia di votare contro la lista di Dumont (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – Il proxy advisor ISS ha consigliato agli azionisti del Credito Valtellinese di votare contro la lista Dgdf, dell’imprenditore francese Denis Dumont, all’assemblea del prossimo 19 aprile che eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione della banca. La lista di Dgdf ricandida gli attuali vertici, a partire dall’AD Luigi Lovaglio, ISS invita invece a sostenere la lista presentata dalle SGR e dagli investitori istituzionali. “La lista 2 – sottolinea il proxy advisor in un report – è meglio posizionata per rappresentare gli interessi a lungo termine degli azionisti di minoranza ed effettuare una supervisione indipendente dell’azione del management”. Il proxy ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 aprile 2021) (Teleborsa) – IlISS hato agli azionisti del Credito Valtellinese dilaDgdf, dell’imprenditore francese Denis, all’assemblea del prossimo 19 aprile che eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione della banca. Ladi Dgdf ricandida gli attuali vertici, a partire dall’AD Luigi Lovaglio, ISS invita invece a sostenere lapresentata dalle SGR e dagli investitori istituzionali. “La2 – sottolinea ilin un report – è meglio posizionata per rappresentare gli interessi a lungo termine degli azionisti di minoranza ed effettuare una supervisione indipendente dell’azione del management”. Il...

