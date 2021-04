“Cresciuti e bellissimi”. Come sono diventati i figli di Alessia Fabiani: Kim e Keira sono uno spettacolo (Di venerdì 9 aprile 2021) Alessia Fabiani è finalmente felice. Dopo aver passato momenti bui l’ex letterina è oggi serena al fianco dei suoi affetti più cari, i figli Kim e Keira, gemellini di otto anni. Alessia è una mamma single, la sua storia con il papà dei due bimbi, l’imprenditore Fabrizio Cherubini, si è conclusa nel 2017. Da allora la showgirl 44enne, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al noto programma di Gerry Scotti “Passaparola”, si è dedicata maggiormente al teatro, sua grande passione. In televisione l’abbiamo vista poco, ma niente paura, possiamo rifarci con i numerosi scatti, sexy e divertenti, che Alessia pubblica regolarmente sul social network Instagram. Qui si trovano anche i suoi due piccoli amori. Kim e Keira hanno un profilo tutto loro con un nome che è ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021)è finalmente felice. Dopo aver passato momenti bui l’ex letterina è oggi serena al fianco dei suoi affetti più cari, iKim e, gemellini di otto anni.è una mamma single, la sua storia con il papà dei due bimbi, l’imprenditore Fabrizio Cherubini, si è conclusa nel 2017. Da allora la showgirl 44enne, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al noto programma di Gerry Scotti “Passaparola”, si è dedicata maggiormente al teatro, sua grande passione. In televisione l’abbiamo vista poco, ma niente paura, possiamo rifarci con i numerosi scatti, sexy e divertenti, chepubblica regolarmente sul social network Instagram. Qui si trovano anche i suoi due piccoli amori. Kim ehanno un profilo tutto loro con un nome che è ...

