Covid, ultime notizie. Nuovo record di morti in Brasile, oltre 12 mila in tre giorni (Di venerdì 9 aprile 2021) Covid, le ultime notizie di oggi 9 aprile 2021 in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione in Italia. Finora sono state somministrate quasi 12 milioni di dosi Qui i dati in tempo reale. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, venerdì 9 aprile, aggiornate in tempo reale. Ore 7,00 – Brasile, Nuovo record di morti in 24 ore – Almeno 4.249 persone sono decedute nelle ultime 24 ore in Brasile a causa della Covid-19. È il peggior bilancio giornaliero di vittime del Coronavirus mai segnalato dall'inizio ...

