Covid. Tutta la Liguria zona arancione dal 12 aprile. I nuovi casi sono 421 (Di venerdì 9 aprile 2021) La Da lunedì 12 aprile compreso Tutta la Liguria sarà in zona arancione . Non sarà emanata nessuna nuova ordinanza specifica riguardante le province di Imperia e di Savona, che abbandoneranno quindi ...

