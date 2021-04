Covid, terremoto sull'Oms: è indagato Ranieri Guerra (Di venerdì 9 aprile 2021) Giuseppe De Lorenzo Bufera sul piano pandemico e sul report dell'Oms scomparso. Guerra scrisse: Oms "foglia di fico" del governo Conte La notizia è semplice: Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms ed ex componente del Cts, risulta indagato dalla procura di Bergamo nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dell'epidemia. Stando a quanto appreso dall'Agi, l'accusa sarebbe di false informazioni ai pm, in base all'articolo 371 bis del codice penale, in relazione a quanto riferito ai magistrati durante l'audizione di fronte ai magistrati lo scorso novembre. Nonostante il procuratore Antonio Chiappani assicuri che "sul punto c'è massimo riserbo", l'iscrizione nel registro degli indagati del direttore dell'Oms è una bomba che riaccende la fiamma delle polemiche. Su Guerra ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) Giuseppe De Lorenzo Bufera sul piano pandemico e sul report dell'Oms scomparso.scrisse: Oms "foglia di fico" del governo Conte La notizia è semplice:, direttore aggiunto dell'Oms ed ex componente del Cts, risultadalla procura di Bergamo nell'ambito dell'inchiestaa gestione dell'epidemia. Stando a quanto appreso dall'Agi, l'accusa sarebbe di false informazioni ai pm, in base all'articolo 371 bis del codice penale, in relazione a quanto riferito ai magistrati durante l'audizione di fronte ai magistrati lo scorso novembre. Nonostante il procuratore Antonio Chiappani assicuri che "sul punto c'è massimo riserbo", l'iscrizione nel registro degli indagati del direttore dell'Oms è una bomba che riaccende la fiamma delle polemiche. Su...

