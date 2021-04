Covid: Rita Dalla Chiesa, 'Murgia teme la divisa? Ha paura chi ha qualcosa da nascondere' (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Raramente sono così dura, cerco di pesare ogni parola che dico. Su questa signora, ho perso la pazienza. Non posso accettare di pensare che uomini in divisa siano visti come persone che 'fanno paura', dei portatori di dittatura, mentre in realtà io li vedo - e non perché sia vissuta nelle caserme ma come cittadina - come persone pronte a proteggere il cittadino". E' il duro sfogo che Rita Dalla Chiesa affida all'Adnkronos, tornando sulle roventi polemiche sollevate dalle dichiarazioni della scrittrice Michela Murgia sulla "paura della divisa", in riferimento all'incarico al generale Figliuolo di gestire il piano vaccinale. "Se lei non ha mai visto immagini di terremoti, alluvioni, immagini di persone arrampicate in montagna ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Raramente sono così dura, cerco di pesare ogni parola che dico. Su questa signora, ho perso la pazienza. Non posso accettare di pensare che uomini insiano visti come persone che 'fanno', dei portatori di dittatura, mentre in realtà io li vedo - e non perché sia vissuta nelle caserme ma come cittadina - come persone pronte a proteggere il cittadino". E' il duro sfogo cheaffida all'Adnkronos, tornando sulle roventi polemiche sollevate dalle dichiarazioni della scrittrice Michelasulla "della", in riferimento all'incarico al generale Figliuolo di gestire il piano vaccinale. "Se lei non ha mai visto immagini di terremoti, alluvioni, immagini di persone arrampicate in montagna ...

