Covid, oggi i nuovi colori delle regioni: ecco cosa potrebbe cambiare (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo il consueto monitoraggio settimanale, il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 12 aprile. L’Italia dovrebbe essere tutta arancione, con poche regioni in zona rossa: solo Campania, Valle d’Aosta e Puglia dovrebbero rimanere nella fascia di rischio più alta Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 aprile 2021) Dopo il consueto monitoraggio settimanale, il ministro Speranza firmerà le nuove ordinanze che entreranno in vigore da lunedì 12 aprile. L’Italia dovrebbe essere tutta arancione, con pochein zona rossa: solo Campania, Valle d’Aosta e Puglia dovrebbero rimanere nella fascia di rischio più alta

Advertising

virginiaraggi : Oggi in visita ai laboratori mobili per test covid. Tutto pronto per l’ E-Prix 2021, un grande evento internazional… - virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - matteosalvinimi : ???????????? Dall'incontro di oggi a Budapest con il premier ungherese Viktor #Orbán e il premier polacco Mateusz… - riccardoweiss : @signori_massimo difatti non hnno ancora desegretato i documenti di Bergamo e ancora oggi continuano nel conteggiar… - LuigiF97101292 : RT @SkyTG24: Covid, oggi i nuovi colori delle regioni: ecco cosa potrebbe cambiare -