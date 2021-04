Covid oggi: i dati sul Coronavirus del 9 aprile. Bollettino Italia e contagi Regioni (Di venerdì 9 aprile 2021) Bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia , nel giorno del cambio di colore delle Regioni . Dopo la Pasqua in lockdown, adesso il nostro Paese potrebbe virare verso l' arancione e vedere ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021)sull'epidemia dain, nel giorno del cambio di colore delle. Dopo la Pasqua in lockdown, adesso il nostro Paese potrebbe virare verso l' arancione e vedere ...

Advertising

virginiaraggi : Oggi in visita ai laboratori mobili per test covid. Tutto pronto per l’ E-Prix 2021, un grande evento internazional… - virginiaraggi : Un mese fa abbiamo aperto il Mausoleo di Augusto. In questo periodo è chiuso per le limitazioni dovute al Covid ma… - SkyTG24 : Covid, oggi i nuovi colori delle regioni: ecco cosa potrebbe cambiare - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Puglia #Coronavirus #Covid_19 - lifestyleblogit : Covid Veneto, oggi 988 contagi e 38 morti: bollettino 9 aprile - -