Covid, nuovo record di vaccinati in Francia: 510mila in 24 ore (Di venerdì 9 aprile 2021) nuovo record di vaccinazioni in una sola giornata in Francia: 510mila nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Giovedì era stato stabilito il precedente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021)di vaccinazioni in una sola giornata innelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Giovedì era stato stabilito il precedente ...

Advertising

Agenzia_Italia : Nuovo aumento dei casi e del numero di morti per il Covid in Italia - carlaruocco1 : Il discorso di @GiuseppeConteIT ci proietta verso un nuovo @Mov5Stelle. Con il Governo #Conte2 il Paese ha ottenuto… - DalilaNesci : La mia solidarietà al poliziotto rimasto ferito. Non è possibile tollerare alcuna violenza. Vanno aiutati i commerc… - iannetts70 : Noi di nuovo rossi. Daje!!! Se ne contagiano 10 li ficcano in casa e dopo una settimana ne hai almeno 50. I covid h… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @GiacomoGorini: Di nuovo, rischi molto minori rispetto ai benefici, ma abbiamo segnale che la farmacovigilanza funziona e può informare… -