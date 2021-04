Covid meno casi nel Paese e boom di guariti: 26.175. Nel Lazio trend in calo rispetto a 7 giorni fa (Di venerdì 9 aprile 2021) Come riferito poco fa dalla cabina di regia, il monitoraggio settimane relativo all’Rt sembra aver dato buoni risultati, dunque, 6 regioni passano in arancione, ed una in rosso. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 362.973 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono stati individuati 18.938 nuovi contagi, che hanno determinato un indice positività pari al 5,2%. rispetto a ieri, quando erano 7.969 in più, il bollettino quotidiano del ministero della salute informa che oggi nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 536.361. Il maggior numero di casi sempre in Lombardia… da lunedì arancione… Stupisce non tanto il fatto che – visto in proporzione il numero di abitanti – sia ‘in testa’ alle altre, quanto invece il ‘numero’ dei nuovi casi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 aprile 2021) Come riferito poco fa dalla cabina di regia, il monitoraggio settimane relativo all’Rt sembra aver dato buoni risultati, dunque, 6 regioni passano in arancione, ed una in rosso. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 362.973 ‘tamponi misti’ (cioè antigenici e molecolari calcolati insieme), dai quali sono stati individuati 18.938 nuovi contagi, che hanno determinato un indice positività pari al 5,2%.a ieri, quando erano 7.969 in più, il bollettino quotidiano del ministero della salute informa che oggi nelgli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), sono 536.361. Il maggior numero disempre in Lombardia… da lunedì arancione… Stupisce non tanto il fatto che – visto in proporzione il numero di abitanti – sia ‘in testa’ alle altre, quanto invece il ‘numero’ dei nuovi...

