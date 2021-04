Covid: Meloni, 'certificato verde digitale fondamentale per ripartenza turismo' (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Ora serve programmare la riapertura, penso ad esempio al tema del certificato verde digitale. Ci auguriamo che venga adottato il prima possibile, in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri Stati europei. E' una priorità ed è fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il turismo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, aprendo il convegno organizzato dal partito, 'Riapri Italia La sfida è oggi!'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Ora serve programmare la riapertura, penso ad esempio al tema del. Ci auguriamo che venga adottato il prima possibile, in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri Stati europei. E' una priorità ed èper ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, aprendo il convegno organizzato dal partito, 'Riapri Italia La sfida è oggi!'.

