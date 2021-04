Covid | Meccatronica | ‘Nostro know-how a disposizione per investimenti made in Sicily’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 9 aprile 2021) Palermo, 9 apr. (Adnkronos) – “Con l’approvazione della delibera da parte della giunta Musumeci si sbloccano dopo un anno i fondi per la riconversione anti-delle imprese in Sicilia, che erano stati appostati in una norma della finanziaria dell’anno scorso, approvata all’unanimità dall’Assemblea siciliana, che aveva accolto la proposta legislativa avanzata da: all’inizio della pandemia il Distretto ha mobilitato le aziende per produrre mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, visiere in 3D, gel igienizzante, camici, tute. Il risultato è stata la creazione di un sistema produttivo che in Sicilia non esisteva e che adesso si pone l’obiettivo del consolidamento e dello sviluppo”. E’ quanto si legge in una nota.Il decreto di finanziamento, allegato alla delibera di giunta, assegna 20 milioni di euro: sarà l’Irfis FinSicilia con un apposito ...