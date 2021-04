Covid: Lombardia e altre cinque Regioni passano in arancione, Sardegna rossa - Usa, Pfizer chiede l'ok al vaccino su 12 - 15enni (Di venerdì 9 aprile 2021) Da lunedì l'Italia sarà meno rossa: passano in arancione Calabria, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. La Sardegna passa invece in zona rossa. Sul fronte vaccini, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 aprile 2021) Da lunedì l'Italia sarà menoinCalabria, Emilia - Romagna, Friuli - Venezia Giulia,, Piemonte e Toscana. Lapassa invece in zona. Sul fronte vaccini, ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini Covid, la storia: “Io disabile, ma nel sistema di prenotazione della Lombardia il mio nome non c’è. E non s… - MediasetTgcom24 : Covid, fonti: da lunedì la Lombardia passa in zona arancione #covid - repubblica : ?? Covid, la Sardegna diventa rossa come Campania, Puglia e Valle d'Aosta. Stretta si allenta per Piemonte, Lombardi… - VISCONTIMARINA : RT @fattoquotidiano: Vaccini Covid, la storia: “Io disabile, ma nel sistema di prenotazione della Lombardia il mio nome non c’è. E non sono… - Sabrina24989702 : RT @matteosalvinimi: Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via al… -